Das Münchner Haus der Kunst erholt sich seit dem Ausscheiden von Okwui Enwezor im Juni 2018 nur langsam. Mit einer neuen künstlerischen Leitung ist nicht so schnell zu rechnen. Wer will schon eine Kunsthalle übernehmen, die in finanzielle Schieflage geraten ist und zudem saniert werden muss? Es ist ja nicht einmal klar, ob das Gebäude während der voraussichtlich 2020 zu entscheidenden Renovierung durch das Büro Chipperfield teilweise bespielt werden kann.