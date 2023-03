Das Tabu der Sexualität brechen

Frau und Kirche: Ina Loitzl zeigt eine Ausstellung mit einer Performance.

„monstramus - wir zeigen“: Performance und Ausstellung in der MMKK-Burgkapelle in Klagenfurt.

Trommelschläge begleiten die feministische Prozession. Sie führte am Samstag durch Teile der Klagenfurter Innenstadt, mündete in eine konzertante Performance im Burghof ("gebenedeit" mit der Autorin Lydia Haider) und endete in der Burgkapelle des Museums Moderner Kunst Kärnten. Gebetsmühlenartig wurde hier die "Maria 2.0" beschworen, die durch Megafone in den öffentlichen Raum hinausgeschrienen pointiert-provokanten Texte forderten mehr Toleranz, Verständnis und Rechte für Frauen ein: Pussy-Riot-Flair in der Lindwurmstadt.

"monstramus - wir zeigen" nennt die Kärntner Künstlerin Ina Loitzl ihre ...