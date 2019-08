Ein Baum pro Zelt: Das Frequency soll grüner werden

In Zeiten der Diskussion um den Klimawandel kann sich auch ein Popfestival nicht mehr alleine auf die Fragen von Musik und Party beschränken. Das gilt auch für das heurige Frequency-Festival in St. Pölten, das ab kommendem Donnerstag (15. August) wieder rund 50.000 Fans an die Traisen locken will. Und deshalb will man sich heuer indirekt als Wiederaufforster betätigen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Umweltschutz wird auch bei Musikfestivals zunehmend ein Thema