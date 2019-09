Erster Hannelore-Elsner-Preis ging an Barbara Auer

Die Schauspielerin Barbara Auer hat am Samstag in Starnberg den ersten Hannelore-Elsner-Preis für Schauspielkunst erhalten. Das Fünf Seen Filmfestival habe den mit 5.000 Euro dotierten Preis verliehen, um die im April verstorbene Hannelore Elsner zu ehren, die als überragende Schauspielerin in Erinnerung bleibe und dem Filmfest sehr verbunden gewesen sei, so Festivalleiter Matthias Helwig.

SN/APA (dpa)/Henning Kaiser Hannelore-Elsner-Preis an Barbara Auer verliehen