Europäische Kulturpreisgala bringt Stars in die Staatsoper

Am 20. Oktober findet heuer die Europäische Kulturpreisgala in der Wiener Staatsoper statt, die dieses Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. Angesagt haben sich u.a. große Namen wie Placido Domingo oder Sophia Loren. "Eine Vielfalt der Preisträger passt auch zur Staatsoper", sagte Staatsoperndirektor Dominique Meyer am Montag vor Pressevertretern in Wien.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Staatsoperndirektor Dominique Meyer