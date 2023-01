Flamingohirn und Gockelbier: Besonderheiten aus 2000 Jahren Kulinarikgeschichte

In 2000 Jahren Geschichte der Kulinarik mussten Küchen und Köche für vieles herhalten.

Süßes Fuchslungenmus, Flamingohirn oder Gockelbier? Oder gar ein Huhn in der Flasche, für das man einen Diamantschneider braucht, um sich den Braten samt seiner Füllung aus Trüffeln, Kalbsbries, Spargel, Trauben und Eigelb einzuverleiben? Solche Besonderheiten haben die beiden Romanisten, Autoren, Übersetzer und Herausgeber Tobias Roth und Moritz Rauchhaus in ihrer "Speise- und Wunderkammer der exzentrischen Küche" zusammengetragen. In 2000 Jahren kulinarischer Geschichte haben sie historische Ausschweifungen und Absurditäten aufgespürt.

Fisch zum Beispiel schmeckt geübten Prassern offenbar da am ...