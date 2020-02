Gilbert & George-Retrospektive in der Kunsthalle Zürich

Die Kunsthalle Zürich widmet dem britischen Künstlerduo Gilbert & George die Retrospektive "The Great Exhibition. 1971-2016". Die Schau dauert vom 22. Februar bis 10. Mai. Die Künstler präsentieren sich gemeinsam als "Human Sculptors", als menschliche Bildhauer. Ihre Arbeiten schöpfen sie aus dem täglichen Leben.

Kennengelernt haben sich Gilbert & George, eigentlich Gilbert Proersch (*1943) und George Passmore (*1942), vor gut 50 Jahren an der Londoner Saint Martin's School of Art. Seither präsentieren sie sich als "Human Sculptors". Sie gehen spazieren, rauchen, trinken, singen und präsentieren sich so als "Living Sculptures", als lebende Skulpturen.

"Gleichzeitig Subjekt und Objekt ihrer Arbeit, bilden Gilbert & George eine vollkommene künstlerische Einheit", schreibt die Kunsthalle Zürich im Vorfeld der Ausstellung, die von Hans Ulrich Obrist und Daniel Birnbaum kuratiert wird. Gemeinsam haben die beiden Künstler Tausende von Werken geschaffen. "Sie fordern unser Weltbild heraus und erweisen sich immer wieder von Neuem als zukunftsweisend", schreibt die Kunsthalle.

Die Kunst von Gilbert & George dreht sich um Themen wie Tod, Hoffnung, Leben, Angst, Sex, Geld, Rasse und Religion. Fröhlichkeit strahlt sie aus, aber auch Tragik. Sie will das Publikum in seinem Innersten ansprechen, gerade auch dann wenn sie grotesk und surreal erscheint. "Es geht darum, sichtbar zu machen, was sich vor unseren Augen in dieser wunderbaren und gefährlichen Welt abspielt", schreibt die Kunsthalle weiter. Konsequenterweise fordern die beiden eine "Kunst für alle".

"The Great Exhibition. 1971-2016" ist eine Wanderausstellung. Bereits zu sehen war sie in Arles, Stockholm und Oslo. Nach Zürich wird sie in Reykjavik zu sehen sein.

Quelle: Apa/Ag.