Horvath in Weißenkirchen als großer Erfolg für Waltraut Haas

Als letzte Theaterfest-Premiere dieses Sommers ist Freitagabend in Weißenkirchen im Teisenhoferhof Ödön von Horvaths Volksstück-Klassiker "Geschichten aus dem Wiener Wald" in einer stupenden Inszenierung von Martin Gesslbauer zur Aufführung gelangt. Ein beeindruckender Abend - und nicht zuletzt ein beachtlicher Erfolg für Waltraut Haas (91) in der Rolle der bösesten aller Bühnen-Großmütter.

SN/APA/HANS PUNZ Haas gab die böse Großmutter