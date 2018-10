Innsbrucks "Haus der Musik" öffnet seine Pforten

Nach fast dreijähriger Bauzeit sind die acht Nutzer und die Gastronomie in das Haus des Architekten Erich Strolz eingezogen. Am 6. Oktober wird es eröffnet.

Das 62,7 Millionen Euro teure "Haus der Musik" des Architekten Erich Strolz feiert am kommenden Samstag (6. Oktober) seine Eröffnung. Nach beinahe dreijähriger Bauzeit sind die acht Nutzer und die Gastronomie bereits in das Haus eingezogen. Eine neue Heimat finden in diesem unter anderem die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, der Tiroler Volksmusikverein oder das Institut für Musikwissenschaft.

Über Platzmangel werden sich weder diese Nutzer noch das Tiroler Landestheater inklusive Symphonieorchester, das Tiroler Landeskonservatorium oder der Tiroler Sängerbund beschweren müssen. Mit einer Fläche von 15.700 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 12.900 Quadratmetern ist der architektonische Blickfang unweit der Hofburg sehr großzügig geschnitten. So finden auch noch der Blasmusikverband Tirol und eine Abteilung des Mozarteums darin Platz.

Neben der örtlichen Bündelung dieser bisher über die Stadt verstreuten Institutionen hat das "Haus der Musik" aber auch zwei neue Konzertsäle zu bieten, die sowohl für Proben als auch für Konzerte zur Verfügung stehen. Der sogenannte große Saal bietet auf 515,9 Quadratmetern 508 Plätze, während der kleine Saal auf 117,3 Quadratmeter 99 Zuhörer fasst. Eine große Leinwand im großen Saal lässt außerdem Experimente beispielsweise im Bereich der Film-Vertonung möglich werden.

Neu verortet sind ab sofort auch das "K2", das sich über die Jahre als experimentierfreudige und gegenwartsbezogene Bühne des Landestheater etabliert hat und bisher unweit der Probebühnen und der Werkstatt des Landestheaters untergebracht war. Wie die Kammerspiele, die nach dem Abriss der Stadtsäle ein Ausweichquartier beziehen mussten, wird das "K2" im "Haus der Musik" über neue Räumlichkeiten verfügen. Knapp 420 Quadratmeter und 214 Plätze hat man den Kammerspielen eingeräumt, während das "K2" auf 80,9 Quadratmetern mit circa 55 Plätzen agieren kann.

Neben dem künstlerischen Wohl der beheimateten Institutionen wird beim "Haus der Musik" auch auf das kulinarische Wohl der Gäste und "Bewohner" des Hauses geachtet. Im Erdgeschoß kümmert sich das Restaurant "Das Brahms" ebenfalls ab 6. Oktober darum.

Quelle: SN, Apa