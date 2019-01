Jüdisches Museum Wien verzeichnete im Vorjahr Besucherrekord

Das Jüdische Museum Wien hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet: 2018 wurden 133.261 Gäste an beiden Standorten begrüßt - um drei Prozent mehr als im Jahr davor, freute sich das Museum in einer Aussendung am Montag.

