Kircher fordert vom Volkstheater-Eigentümer mehr Engagement

In der Causa Volkstheater hat sich am Freitag Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher zu Wort gemeldet. Er begrüße, dass bisher in der Frage der Finanzierung des Hauses ein gute Gesprächsbasis zwischen Bund und Stadt Wien geherrscht habe, "was mich in der Sache verwundert, ist jedoch, dass der Eigentümer dabei vollkommen außen vor gehalten wird", sagte Kircher zur APA.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Eigentümer des Theaters ist der ÖGB