kleinePauseMozart: Kinder-Podcast über "Don Giovanni"

Wie nähern sich Kinder Mozarts Oper? Ein Podcast aus der Reihe "Do Re Mikro" lässt es hören.

Das Hörspiel steigt ein, wenn sich Mozart als albern-vulgärer Witzbold beim Kegelspiel danebenbenimmt. Dann folgen wir unseren Komponisten in den Gottesdienst auf die Orgelempore, wo ihm noch während der Messe nebenbei Melodien für seine neue Oper einfallen. So werden kleine Opernausschnitte in das Hörspiel eingearbeitet.

https://www.br.de/kinder/hoeren/doremikro/mozart-don-giovanni-100.html

Wer wissen möchte wie diese meisterhafte Oper von Mozart weitergeht, hat im Rahmen der Mozartwoche 2021 die Möglichkeit dazu. Denn "Don Giovanni" wird als Oper konzertant unter der musikalischen Leitung von Sir András Schiff zu erleben sein.

https://mozarteum.at/events/oper-konzertantdon-giovanni2021_01_21-19_30_00/



Quelle: SN