Künstlerischer Leiter Osterwold verlässt Klangspuren Schwaz

Die Klangspuren Schwaz, das Tiroler Festival für neue Musik, bekommt mit 2019 eine neue künstlerische Leitung. Matthias Osterwold beendet nämlich mit kommendem Jahr seine Tätigkeit, teilte die geschäftsführende Obfrau, Angelika Schopper, am Montag in einer Aussendung mit. Die Nachfolge wird per Ausschreibung gesucht. Diese wurde heute, Montag, veröffentlicht.

Nach Hearings durch eine Jury soll der Nachfolger bis Juli 2018 feststehen. Die Berufung erfolge für die Dauer von drei Jahren. Osterwold, der 2012 die Künstlerische Leitung übernommen hatte, wende sich neuen Aufgaben zu, hieß es. Er werde künftig das Konzertprogramm der "Ruhrtriennale - Festival der Künste 2018 2019 2020" kuratieren. Derzeit arbeite er am Jubiläumsprogramm zu "25 Jahre Klangspuren Schwaz", das heuer vom 6. bis zum 22. September unter dem Motto "FESTE.ORTE" über die Bühne geht. (APA)