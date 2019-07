Letzte "Liebesg'schichten" von Elizabeth T. Spira starten

Am Montag startet am Abend in ORF 2 die letzte Staffel von Elizabeth T. Spiras "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Die beliebte Fernsehmacherin hatte die 23. Staffel ihres Kultformats noch abgedreht, bevor sie im März im Alter von 76 Jahren verstarb. 42 Interviews hatte Spira vor ihrem Ableben noch führen können, allesamt sind nun Teil der neuen Episoden.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Elizabeth T. Spira interviewte noch einmal Liebes- und Heiratswillige