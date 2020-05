Literat und helfende Hand: Autor Alfred Kolleritsch gestorben

Er war jemand, der als Herausgeber der Literaturzeitschrift "manuskripte" für zahlreiche Kollegen als Steigbügelhalter für die Karriere fungierte und zugleich selbst als tief schürfender Autor tätig war: Alfred Kolleritsch. Nun ist der Mitbegründer des Grazer Forum Stadtpark im Alter von 89 Jahren gestorben.

Sein einstiger Schüler, der Musiker Markus Schirmer, zollte dem Verstorbenen auf Facebook seinen Respekt: "Wie glücklich darf man sich schätzen, Dich, einen der ganz großen österreichischen Lyriker seinerzeit am Akademischen Gymnasium Graz als Deutschlehrer erlebt zu haben." Kolleritsch sei seiner Zeit weit voraus gewesen. Und die von ihm mitbegründete Literaturzeitschrift "manuskripte" verabschiedete sich auf Twitter mit einem Gedicht des Verstorbenen: "Erneut die Überflutung: das Licht zuerst, dann die Nacht, die Liebe immer, immer der Verlust."

Geboren wurde Alfred Kolleritsch am 16. Februar 1931 im steirischen Brunnsee als Sohn eines Forstverwalters und einer Postangestellten. In seine Lebensstadt Graz kam er 1941, wo er zunächst das Gymnasium und anschließend die Universität besuchte, um dort schließlich 1964 über die "Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit in der Philosophie Heideggers" zu promovieren. Es folgten lange Jahre in seinem Brotberuf als Gymnasiallehrer für Philosophie und Deutsch, den er bis 1993 ausübte.

Daneben arbeitete Kolleritsch allerdings unverdrossen auch am eigenen Oeuvre, hatte doch die Bibliothek seines Großvaters einst sein Interesse an der Literatur geweckt. Erste Gedichte und Prosaversuche entstanden bereits 1948, die erste öffentliche Lesung fand 1958 in Graz statt. Und bereits 1960 wurde der damals knapp 30-Jährige zum Mitbegründer des im früheren Grazer Stadtpark-Cafe angesiedelten "Forum Stadtpark", dessen Vorsitzender er bis 1995 war. Das Forum war konzipiert als "selbstverwalteter Ort der Begegnung".

Gleichzeitig mit dem Forum startete auch die Literaturzeitschrift "manuskripte", die Kolleritsch ab der zweiten Ausgabe als alleiniger Herausgeber betreute. Nicht nur trug er maßgeblich dazu bei, Graz zu einem Literaturzentrum in Österreich zu machen. Er diente auch vielen späteren Autorenstars als Sprungbrett. In der Literaturzeitschrift publizierten zunächst die Autoren der Wiener Gruppe wie H.C. Artmann und Konrad Bayer. Ab der fünften Nummer kamen dann Autoren wie Wolfgang Bauer und Barbara Frischmuth hinzu.

Populär wurde die Zeitschrift nicht zuletzt dank Anzeigen wegen Pornografie, gab es doch Proteste gegen den Abdruck von Oswald Wieners Roman "Die Verbesserung von Mitteleuropa". Aber auch Schriftsteller wie Peter Handke, Elfriede Jelinek, Gerhard Roth oder Josef Winkler stellten ihre Texte in den "manuskripten" vor. Vaclav Havel hatte in dem Format seine erste Veröffentlichung außerhalb der Tschechoslowakei. Und in jüngerer Zeit zählten Autoren wie Valerie Fritsch oder Clemens Setz zu den Entdeckungen der Publikation.

Der Doyen des heimischen Literaturbetriebs selbst sah die aktuellen Tendenzen dabei durchaus kritisch, wie er im APA-Interview zu seinem 85. Geburtstag unterstrich: "Leider muss man sagen, das Hauptthema ist immer das persönliche Umfeld. Man ist dann ganz erlöst, wenn einmal eine Prosa kommt, die sich von den Schwierigkeiten beim Aufstehen am Morgen loslöst und weitergeht: fantasievoller und poetischer wird."

In jedem Falle blieben die "manuskripte" nicht Kolleritschs einziges Engagement im Literaturbereich, gründete er doch 1973 gemeinsam mit Schriftstellern wie Friederike Mayröcker, Ernst Jandl und Gustav Ernst die Grazer Autorenversammlung. Und doch gelang es dem Umtriebigen, daneben auch eigene Gedanken zu Papier zu bringen.

Ein Jahr zuvor (1972) war sein erstes Prosawerk "Die Pfirsichtöter" erschienen. In dem Roman wird ein Herrschaftssystem beschrieben, das auf der Macht seiner Zeichen beruht. Seither hatte Kolleritsch sich in seinen Werken immer wieder gegen die Einengung und Erstarrung des Lebens sowie gegen Totalitarismus und Faschismus gewandt. Es folgten u.a. "Die grüne Seite" (1974) - eine drei Generationen umspannende Geschichte der Erziehung der Söhne durch die Väter - und "Allemann" (1989).

Das einzige Theaterstück des Autors, "Die geretteten Köche", war 2001 erschienen und wurde im Rahmen des "steirischen herbst" uraufgeführt. Und schließlich etablierte sich Kolleritsch seit 1972 mit einer Vielzahl an Gedichtbänden aus als Lyriker. Sein erster Band "Erinnerter Zorn" erschien im Privatdruck in einer Auflage von 900 signierten Exemplaren, zuletzt kam noch heuer "Die Nacht des Sehens" im Droschl-Verlag heraus. 2008 verlegte der Salzburger Jung und Jung Verlag unter dem Titel "Schönheit ist Bürgerpflicht" die Korrespondenz des Grazer Literaten mit dem späteren Literaturnobelpreisträger Peter Handke.

2011 setzte ihm der Hommageband "Das schönste Fremde ist bei dir" zum 80. Geburtstag ein Denkmal zu Lebzeiten, wobei es nicht nur bei diesen literarischen Ehren blieb. Neben dem Petrarca-Preis (1978), dem "manuskripte"-Preis des Landes Steiermark (1981) und dem Georg Trakl-Preis (1987) wurde Alfred Kolleritsch mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik (1994) und dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst (1997) geehrt. Im Jahr 2006 erhielt er den Horst-Bienek Preis für Lyrik und das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit dem Stern. 2009 wurde ihm der Grazer Literaturpreis (Franz-Nabl-Preis) und 2013 mit dem Ehrenring die höchste Auszeichnung des Landes Steiermark zuerkannt, dem sich vor drei Jahren das Ehrenzeichen des Landes Steiermark zugesellte.

