Meistersinger-Medaille für Tenor Jonas Kaufmann

Zum 50. Geburtstag ist Startenor Jonas Kaufmann am Freitagabend in der Bayerischen Staatsoper in München mit der Meistersinger-Medaille geehrt worden. Opernintendant Nikolaus Bachler überreichte die Porzellanplakette nach der Aufführung von Giuseppe Verdis Operndrama "Otello" und erinnerte an Kaufmanns Beginn an dem Münchner Opernhaus vor zehn Jahren.

SN/APA (dpa)/Angelika Warmuth Kaufmann feiert seinen 50. Geburtstag