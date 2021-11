Österreichische Künstler spielen auswärts

Österreichs Kultur steht im Lockdown still. Doch Künstler wie Josef Hader, Rainhard Fendrich und Günther Groissböck dürfen Auftritte im Ausland absolvieren. Problemlos gestaltet sich das nicht.

Das Leben in Freiheit macht hungrig. Günther Groissböck sitzt in einer Pizzeria, als ihn der Anruf der "Salzburger Nachrichten" ereilt. "In Großbritannien ist das Leben herrlich", erzählt der Opernsänger, der sich dienstlich in London befindet. Von Coronarestriktionen spüre man auf der Insel kaum etwas, berichtet Groissböck. "Ich bin weder im Opernhaus noch im Restaurant nach einem Impfnachweis gefragt worden. Die Maske ist erwünscht. Aber die Menschen sehen das alles sehr entspannt." Wer ohne Mund-Nasen-Schutz in der Opernaufführung sitze, werde "nicht gleich von anderen Besuchern angeschnauzt. Das ist eine andere Atmosphäre als in Deutschland und Österreich."

Während in Österreich seit Montag keine Kulturveranstaltungen mehr stattfinden können, singt Günther Groissböck im Covent Garden den Banquo in Giuseppe Verdis "Macbeth" - vor vollen Rängen. Ähnlich gutes Timing bewiesen andere österreichische Künstler, die derzeit Gastspiele im Ausland bestreiten. Rainhard Fendrich gab bis Dienstag Konzerte in Hamburg und Berlin. Josef Hader befindet sich mit seinem neuen Programm "Hader on Ice" auf Deutschland-Tournee - und kritisierte in einem Interview mit dem Boulevardblatt "Bild" die "große Sorglosigkeit" in Österreich: "Es wurde so getan, als gäb's Corona nicht mehr." Von Coronaverschärfungen in Deutschland bleibt der Kabarettist nicht verschont, drei Auftritte in Nürnberg in der kommenden Woche wurden abgesagt.

Auch das Hagen Quartett musste wegen Teil-Lockdowns in Deutschland seinen Tourplan umstellen. "Wir spielten am Montag ein Konzert in Bayern, sollten tags darauf mit dem Zug nach Dresden fahren und nach Italien weiterfliegen", erzählt Lukas Hagen. "Doch in Dresden wurden Kulturveranstaltungen kurzfristig abgesagt." Also muss das Salzburger Streichquartett Flüge umbuchen, in die Heimatstadt zurückkehren, um von dort aus nach Rom zu fliegen, bevor die weiteren Tourneestationen Berlin und Florenz angesteuert werden. Dabei vermeide man aus Klimaschutzgründen seit Jahren Flugreisen, erzählt der Primgeiger. "Was uns belastet, ist die Unsicherheit. Die Reiseplanung gestaltet sich extrem schwierig, wenn man nicht weiß, was am nächsten Tag stattfindet."

Ausgerechnet die Jubiläumssaison zum 40-jährigen Bestehen des Hagen Quartetts fiel pandemiebedingt aus, immer wieder fielen Schließungen in Tourneephasen. "Wir sind eigentlich froh, wieder auf der Bühne sein zu können." Während das Quartett seinen Schostakowitsch-Zyklus in Berlin am Wochenende voraussichtlich fortsetzen kann, ist der Auftritt am 1. Dezember im Wiener Konzerthaus abgesagt.

Auch Günther Groissböck ist vom Lockdown in Österreich betroffen. Eigentlich sollte er zwischen London und Wien pendeln, wo eine Neuproduktion von Händels "Giulio Cesare in Egitto" erarbeitet wird. "Am Theater an der Wien wird aber täglich PCR-getestet. Wenn dort irgendetwas anschlägt, dann verliere ich sowohl meine Engagements in London als auch in Wien." Deshalb werde er erst Anfang Dezember nach Wien zurückreisen. Ob das für die Erarbeitung der Rolle für die Premiere am 14. Dezember noch ausreiche, sei derzeit noch ungewiss.

Zurück in Österreich sind seit Dienstag die Wiener Philharmoniker. Das Orchester befand sich auf dreiwöchiger Asientournee, eröffnete eine Konzerthalle in Ägypten - und landete geradewegs im Lockdown. "Es war keine Vergnügungsreise. Wir befanden uns in einer ganz strengen Blase", berichtet Vorstand Daniel Froschauer. Japan habe trotz niedriger Fallzahlen die Quarantänebestimmungen im Vergleich zum Vorjahr noch verstärkt: Die 85 Musiker mussten nach dem Hinflug trotz negativer PCR-Tests einen Tag in Quarantäne gehen, Kontakte mit Personen außerhalb des Orchesters waren wochenlang verboten. In Südkorea durfte das Orchester immerhin das Hotel verlassen - aber nur mit Maske. "Die Konzerte mit Riccardo Muti waren unsere Belohnung", sagt Froschauer, der die Kollegen für ihre Disziplin lobt. "Wir werden ja wie Kultur-Botschafter Österreichs auf der ganzen Welt wahrgenommen."

Bis 12. Dezember stehen den Wiener Philharmonikern Konzert-Streams und eine Opernpremiere ohne Publikum bevor. Er gehe davon aus, dass die Kultur danach wieder öffne, sagt Daniel Froschauer. Und: "Ich hoffe, dass wir ein Neujahrskonzert mit Menschen im Saal erleben können."