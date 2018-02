Olga Flor erhält Droste-Preis der Stadt Meersburg

Die österreichische Schriftstellerin Olga Flor erhält den diesjährigen Droste-Preis der Stadt Meersburg. "Akribisch analysierend nimmt sie sich in ihrem Werk der Abgründe unserer Wohlfühlgesellschaft an", lobte die Jury die Autorin in einer Aussendung. Der Literaturförderpreis geht an die Schweizerin Julia Weber für "Immer ist alles schön". Überreicht werden die Auszeichnungen am 13. Mai.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Olga Flor in der Tradition von Elfriede Jelinek