"Oper! Awards" für Sopranistin Edita Gruberova und Neo Rauch

Die erstmals verliehenen "Oper! Awards" gehen in diesem Jahr unter anderen an die Sopranistin Edita Gruberova und den Maler Neo Rauch. Gruberova, die 1946 in Bratislava geboren wurde, erhielt den Preis für ihr Lebenswerk. Maler Neo Rauch wurde für sein Bühnenbild zur Wagner-Oper "Lohengrin" in Bayreuth ausgezeichnet. Die große Gala ging Samstagabend in Berlin über die Bühne.

SN/APA (dpa)/Klaus-Dietmar Gabbert Der Maler Rauch und die Sopranistin Gruberova