Politiker in Jogginghosen - oder gleich oben ohne

Lauf, Politiker, lauf! Und wandere! Drinnen werden keine Wahlen gewonnen. Also raus aus dem Anzug, hinein in die Funktionswäsche. Aber Vorsicht bei menschennaher Bewegung im Freien: Nichts ist gefährlicher als die Mode.

Nichts verlässt ungeprüft den Raum. Niemand hüpft einfach so durch die Gegend. Oder joggt ins Nichts. Na ja, Boris Johnson vielleicht. Wie vor ein paar Tagen, als er joggen ging - oder was immer er da tat, in seinen kurzen Hawaii-Muster-Shorts, dem Hemd unterm Pullover und mit Hund an der Leine. Mit allen Wassern gewaschen war nicht nur das Outfit, sondern auch die Strategie. Der britische Premierminister wird seit Beginn seiner Karriere als Clown oder Kasperl tituliert. Und er tut ...