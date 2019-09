Praemium Imperiale an Anne-Sophie Mutter und William Kentridge

Die Violinistin Anne-Sophie Mutter (56) gehört zu den diesjährigen Preisträgern des renommierten Kulturpreises Praemium Imperiale. Der Preis in der Kategorie Malerei ging an den Südafrikaner William Kentridge, wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben. Die britisch-palästinensische Künstlerin Mona Hatoum konnte in der Kategorie Skulptur überzeugen.

SN/APA/BARBARA GINDL Große Auszeichnung für die Violinistin