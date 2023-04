Pretty Yende jettet von der Staatsoper zur Charles-Krönung

Wenn am 6. Mai König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt wird, erklingt in den ehrwürdigen Mauern des Gotteshauses auch zahlreiche Musik - und nicht zuletzt die Stimme von Pretty Yende. Die 38-jährige Südafrikanerin wird als Teil der Krönungszeremonie das neu in Auftrag gegebene Stück "Sacred Fire" von Komponistin Sarah Class singen. Wer vom Palast nicht in die Kirche eingeladen wurde, kann vorher aber noch in die Staatsoper pilgern, will er Yendes Stimme hören.

Yende singt ab Sonntag (30. April) im Haus am Ring die Titelrolle in Massenets "Manon" und ist am Mittwoch (3. Mai) sogar in einem Solokonzert mit Werken von Liszt, Rossini, Donizetti und Bellini zu erleben, bevor es ab in den Flieger nach London geht. Lange hält sich Yende allerdings nicht in den durchlauchten Kreisen auf, ist die nächste "Manon"-Vorstellung doch bereits mit 7. Mai, also dem Tag nach dem Krönungstrubel, angesetzt. Wien ist die Sängerin schließlich bei aller Liebe zur britischen Monarchie eng verbunden, startete sie ihre internationale Karriere doch just hier beim Belvedere Wettbewerb, wo sie 2009 alle Preise abräumte, was ihr die Türen zum Opernzirkus aufstieß.

Allerdings ist Pretty Yende nicht der einzige Grund, sich musikalisch auf die Krönung in Westminster Abbey zu freuen, hat der Monarch doch ein breites Programm zur Untermalung des Aktes ausgewählt. Musicalaltmeister Andrew Lloyd Webber ("Cats") hat eine "Coronation Anthem" geschrieben, Filmkomponist Patrick Doyle aus Schottland steuert einen Krönungsmarsch bei, während die Waliserin Alis Huws als "offizielle königliche Harfenistin" mit dem Coronation Orchestra unter Maestro Antonio Pappano spielt. Ebenfalls aus Wales reist Starbassbariton Bryn Terfel an. Und für die Bläserstärke sorgen The State Trumpeters der königlichen Kavallerie und die Trompeter der Royal Air Force.

Aber was wäre eine echte Krönungszeremonie ohne die Stimmen des einfachen Volkes?! Entsprechend viele Chöre sind am Samstag mit von der Partie, so das Hausensemble des Choir of Westminster Abbey, The Choir of His Majesty's Chapel Royal, der Truro Cathedral Choir und Mädchen des nordirischen Chapel Choir of Methodist College aus Belfast. Und als kleine Verbeugung vor seinem 2021 verstorbenen, auf Korfu geborenen Vater Prinz Philip singt das Byzantine Chant Ensemble griechisch-orthodoxe Musik.

