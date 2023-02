Riccardo Muti möchte Verdis Villa retten

Der italienische Dirigent Riccardo Muti setzt sich für die Rettung der Villa des Komponisten Giuseppe Verdi (1813-1901) in Piacenza ein. So werden die Einnahmen eines Konzerts seines Jugendorchesters Cherubini dem Erwerb der Villa Verdi im norditalienischen Sant'Agata durch den italienischen Staat dienen. Das Konzert ist am 8. September 2023 in Piacenza geplant, dem Tag, an dem die Feierlichkeiten zum 220-jährigen Bestehen des Stadttheaters beginnen.

Mit dieser Initiative will Muti sich dafür einsetzen, dass die Villa Verdis nach der geplanten Versteigerung nicht in private Hände gelangt. Er schloss sich den italienischen Opernhäusern an, die zum Erhalt des Hauses von Giuseppe Verdi mobil machen. Die wichtigsten Theater des Landes folgen einem Aufruf von Kulturminister Gennaro Sangiuliano und sammeln mit 14 Konzerten Geld für den Erwerb der Villa, in der ein Museum zu Ehren des Künstlers untergebracht ist.

Die Konzerten finden vom 10. Februar bis zum 15. Juni an der Mailänder Scala, in Verona, Rom, Turin, Bologna, Venedig und anderen Orten statt. Highlight der Konzertreihe ist ein Abend unter der Leitung des Dirigenten Daniel Oren, mit dem das renovierte Teatro Comunale in Bologna eingeweiht wird.

"Es ist eine Pflicht der italienischen Republik, Verdis Andenken zu ehren. Es geht darum, das Vorkaufsrecht des Staates für den Erwerb des Anwesens wahrzunehmen und eine Stiftung zu gründen, die die Villa verwalten soll", betonte der Kulturminister.

Giuseppe Verdi (1813-1901) lebte rund 50 Jahre in dem Haus. Weil sich die Erben des Künstlers aber über Jahre hinweg zerstritten haben und niemand den anderen ausbezahlen konnte, entschied ein Gericht in letzter Instanz, dass das Haus verkauft werden soll. Seit dem 31. Oktober sind keine Besuche mehr möglich. Viele machen sich Sorgen, die Villa könnte langfristig leer stehen. Behördenvertreter besichtigten laut Sangiuliano das Anwesen und bescheinigten ihm teils einen "schlechten Zustand".

Ein Gericht in Parma muss nun entscheiden, wann und wie das Haus zum Kauf angeboten wird. Das Kulturministerium will die Entscheidung abwarten. Der parteilose Ressortchef in der rechten Regierung von Giorgia Meloni hat seinen eigenen Aussagen zufolge Möglichkeiten eruiert, wie die Villa in Staatsbesitz kommen könnte, um eine Auktion zu umgehen.

Mehr als 600 Blätter mit Skizzen und Entwürfen zu Opern, die meisten davon unveröffentlicht, wurden 2017 aus der Villa geholt. Sie befinden sich im Staatsarchiv der Stadt Parma. In der Villa hat Verdi einige seiner schönsten Opern komponiert. Hier befinden sich Möbel und persönliche Gegenstände des Maestros, unter anderem ein Wiener Hammerklavier der Marke Fritz, auf dem er "Il Trovatore" und "La Traviata" komponierte.