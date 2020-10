Salzburger Festspiele bekennen sich zu ihrem Logo

Der seit Jahren umstrittene Entwurf der Künstlerin Poldi Wojtek ist politische unbedenklich. Dies bestätigen zwei neue Gutachten.

Trotz Kritik werden die Salzburger Festspiele ihr Logo behalten. Obgleich dessen Schöpferin, die Künstlerin Poldi Wojtek, ein Naheverhältnis zu Nationalsozialisten gehabt hat, kommen der Zeithistoriker Oliver Rathkolb und die Design-Expertin Anita Kern in ihren beiden Gutachten zu dem Schluss: Das Logo ist politisch unbedenklich, und das aus mehreren Gründen. Dies gaben die beiden Wissenschafter sowie das Direktorium der Salzburger Festspiele am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien bekannt. "Ich würde im jetzigen Moment meiner Kenntnis keine Veränderung oder Abschaffung befürworten", ...