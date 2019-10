Scala-Personal kündigt Streik ab 18. Oktober an

Staatsopern-Chef Dominique Meyer, der von Mitte Dezember an zweieinhalb Monate lang als "designierter Intendant" der Scala im Einsatz sein wird, könnte Probleme mit dem Personal des Mailänder Opernhauses bekommen. Die Scala-Mitarbeiter kündigten am Dienstag einen Streik ab dem 18. Oktober an, Tag der Premiere der Händel-Oper "Giulio Cesare in Egitto".

