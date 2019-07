Seiler und Speer: "Für immer" soll "zeitloses" Album sein

Mit "Für immer" veröffentlichen die Neo-Austropopper Seiler und Speer am 26. Juli ihr drittes Studioalbum. "Das neue Album ist das einzige, das ich mir jetzt mit Freude anhören kann", sagte Christopher Seiler im APA-Interview am Montag in Wien. "Für immer" bietet neben den bisher veröffentlichten Singles "Ois ok", "Ala bin" und "Herr Inspektor" auch einen persönlichen Song mit Wolfgang Ambros.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH In drei Tagen kommt ihr drittes Studioalbum