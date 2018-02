Sergio Morabito neuer Chefdramaturg an Wiener Staatsoper

Bogdan Roscic, designierter Direktor der Wiener Staatsoper, hat Sergio Morabito als künftigen Chefdramaturgen gewonnen. Der derzeit in gleicher Funktion in Stuttgart engagierte Deutsche wird bereits ab Herbst zum Vorbereitungsteam um Roscic hinzustoßen, wurde am Donnerstag verkündet. Mit der Übernahme der Staatsoper durch Roscic zur Saison 2020/21 steigt Morabito dann zum Chefdramaturgen auf.

SN/APA (Archiv/dpa)/Bernd Weissbrod Sergio Morabito wechselt von Suttgart nach Wien