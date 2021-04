SN-Gespräch mit Franz Welser-Möst: "Kultur hat an Relevanz verloren"

Franz Welser-Möst schaut am Attersee in die Schönheit. Die Pandemie beschleunigte sein Vorhaben, weniger im Hamsterrad zu rotieren.

Weiter als an seinem Bootssteg kann Franz Welser-Möst nicht vom internationalen Kulturgeschäft entfernt sein. Das gilt auch für die jüngste Idee, die dem Dirigenten dort gekommen ist - eine "Hausmusikroas". Sie wird Ende Mai als Vorbote zum Kulturhauptstadtjahr 2024 im Salzkammergut starten. In dem Projekt kommt vieles zusammen, was - nicht zuletzt durch die Pandemie - für Welser-Möst deutlicher denn je wurde: Er will kürzertreten und er sieht ein Bröckeln der Kulturnation, weil die Politik die Bildung an der Basis ...