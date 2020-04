Hätten sich die Beatles nicht vor 50 Jahren getrennt, wäre der Welt ein Frauenproblem erspart geblieben. Dafür müsste man immer wieder zu einer "Yeah-yeah-yeah"-Generationenparty ins Stadion.

Der Drummer ist noch da. Ringo Starr trommelt als Letzter. Am

1. April 1970 sitzt er in den Abbey Road Studios, nimmt Schlagzeug-Tracks für Songs für das Album "Let It Be" auf. Es wird das letzte Album der Beatles sein.

...