Wie geht Antanzen in der Disco mit Maske?

Baby, lass das Tanzen! Ohne Clubkultur und Stehplatzkonzert stirbt ein essenzieller Teil des Pop-Lebens.

Das Warten und Drängen in der Schlange gehört schon zum Ritual. Am Ende geht's ums Tanzen. Aber eben nicht nur. Es geht ums Dabeisein, mittendrin. An manchen Orten, die durch ihre Tanzflächen legendär wurden, gehört auch die Ungewissheit, ob man denn überhaupt mittanzen darf, ob man zum Tanz zugelassen wird, ob man das Gesamtereignis feiern kann, weil der Türsteher Ja sagt. Der Türsteher hat keinen Job mehr. Und getanzt wird auch nicht mehr. Wie im Berghain in Berlin.

...