"Wolke"-Autorin Gudrun Pausewang gestorben

Die deutsche Autorin Gudrun Pausewang ist am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg gestorben. Das teilte ihr Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Pausewang war vor allem bekannt für ihre Kinder- und Jugendbücher wie "Die letzten Kinder von Schewenborn" (1983) oder den Roman "Die Wolke" (1987) über die Folgen eines fiktiven Atomreaktorunfalls.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Gudrun Pausewang wurde 91 Jahre alt