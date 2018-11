Zeffirelli bringt neue Rigoletto-Inszenierung nach Oman

Trotz seiner 95 Jahre und einer angeschlagenen Gesundheit will der italienische Opernregisseur Franco Zeffirelli nichts von der Pension wissen. Der Maestro will eine neue Version seines "Rigoletto" im Royal Opera House von Muscat im Oman inszenieren, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Auch mit 95 Jahren denkt Zeffirelli nicht ans Aufhören