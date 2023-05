Dem Hasen ins Reich des Kunstdialogs folgen

Museum Liaunig: Die Sammlung des Kärntner Industriellen öffnet sich für chinesische Kunst.

Zu schön und zu kostbar, um zu fahren: „Porcelain Car No. 2“ des chinesischen Künstlers Ma Jun aus dem Jahr 2009.

ahrtüchtig ist dieses Gefährt keineswegs, aber es gibt äußerlich viel zu entdecken und zu schauen: "Porcelain Car No. 2" nennt der chinesische Künstler Ma Jun sein 2009 realisiertes Objekt, das im Museum Liaunig mit einem Modell von Erwin Wurms "Fat Car" korrespondiert. Juns aus Ton modelliertes Auto ist eine Reflexion auf eine 2002 in Peking ausgestellte Buick-Limousine, die um 30 Millionen Dollar angeboten wurde. "In diesem Moment erkannte ich die Macht des Kapitals oder den Charme, der materialistisch und metaphysisch ...