Diözesanmuseum Freising feiert Wiedereröffnung: Es wird Licht auf dem Domberg

Nach neun Jahren Sanierung öffnet das Diözesanmuseum Freising wieder -und überzeugt mit neuen Ausstellungskonzepten.

Was für ein Auftakt - licht und weit! Wenn man früher, hoch über Freising bei München, ins Diözesanmuseum eintrat, nahm einem das beengte Foyer immer ein bisschen den Schwung vom Aufstieg auf den Domberg. Aber jetzt ist alles drei Mal so groß. Mindestens. Wände sind gefallen und der Blick geht gleich noch weiter in den riesigen Lichthof, von dem man vorher nur einen Spalt sehen konnte.

Dort mögen sich Bayerns Denkmalpfleger über den Verlust der alten Holzdecke grämen. ...