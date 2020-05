Galerist Thaddaeus Ropac ist seit Wochen in Salzburg. Es sei "schön und ungewöhnlich, solange hier zu sein", sagt er. Was die Öffnung seiner Galerie in Salzburg betrifft, übt er Kritik an der Politik: "Es gibt keine verbindlichen Auskünfte."

SN/galerie ropac/peter rigaud Galerist Thaddaeus Ropac