Kunst erhellt die Historie von Frauen

Wie Isa Rosenberger Vergessenem und Verdrängtem Raum gibt.

"Das Kaffeehaus ist gefährlich", singt die Sängerin und Schauspielerin Tini Trampler, selbst in rotem Plüsch sitzend, rauchend. Der Song ist eine Ode an das Wiener Kaffeehaus als Ort der Vernetzung, der Kultur, der subjektiven Träume, und zudem eine Hommage an die jüdische Schriftstellerin Gina Kaus (1893-1985), die - aus Europa vertrieben - in den USA eine Karriere als Drehbuchautorin startete.

Mit der installativen Videoarbeit "Café Vienne ... Voller Geister so frei" verleiht die Künstlerin Ina Rosenberger der Emigrantin ...