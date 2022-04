Länderpavillons auf der Biennale: Als-ob-Stammeskunst und ein toter Kentaur

Wundertütencharme prägt die Länderpavillons der Biennale Venedig: von sanften Rauminterventionen bis zur grellbunten Roma-Historie.

Das Mauerwerk bröckelt, das Stroh ist alt und auf dem Boden liegt ein toter (oder schlafender?) Kentaur. Andächtige Stimmung im dänischen Pavillon auf dem Giardini-Gelände. So mancher Besucher bückt sich, um zu überprüfen, ob der Körper der Frau real ist. "We Walked the Earth" nennt der Künstler Uffe Isolotto seine Installation, die in einem weiteren Raum an Dramatik zunimmt: Hier hat sich ein Mischwesen aus Pferd und Mensch erhängt. Isolottos hyperrealistisch inszeniertes Drama ist düster, unheil- und geheimnisvoll, stellt mehr ...