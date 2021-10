Neue Ausstellung in der Albertina: Typisch Achtziger - alles neo!

Die Kunst eines Jahrzehnts knallt in der Albertina Modern mit Neonröhren und Neo-Expressionismus.

Strasssteine und Glühlämpchen auf der Cowboykluft überstrahlen die Tristesse. Nachdenklich neigt Robert Redford den Kopf. Er verkörpert in "The Electric Horsemann" einen gescheiterten Rodeo-Weltmeister, der als Alkoholiker von seinem frühen Ruhm lebt und bei Isolde Maria Joham zum "Electric Rider" wird. Mit ihren gemalten Filmstills bringt die Künstlerin die Kulisse von Las Vegas in die Ausstellung "The 80s. Die Kunst der 80er Jahre" der Albertina Modern.

Das Jahrzehnt knallt nicht nur mit der Leuchtreklame, durch die Jenny Holzer ...