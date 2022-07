Rhythmische Farbblöcke und Wände aus Licht

Die Galerie Thaddaeus Ropac stellt Arbeiten des Künstlers Sean Scully aus.

. Dynamisch reihen sich große Farbblöcke aneinander. Horizontale Farbflächen überschneiden sich. Sean Scully sitzt in einem Ausstellungsraum im oberen Stockwerk der Galerie Thaddaeus Ropac. Hinter ihm hängt ein Werk aus seiner Serie "Wall of Light". "Meine Vorstellung der Definition von Kunst in einem Wort ist: Unreinheit, die auf alles andere angewendet werden könnte", notiert er in einem Notizheft. Die Galerie am Mirabellplatz zeigt in der Schau "The Shadow of Figuration" ausgewählte Werke des US-amerikanischen Künstlers. Sean Scully arbeitet in seinen ...