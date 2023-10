BILD: SN/LENBACHHAUS MÜNCHEN

View on the Seine between Mantes and Vernon (Rolleboise on the Road from Bonnieres) / Blick auf die Seine zwischen Mantes und Vernon (Rolleboise an der Straße von Bonnieres), ca. 1833, Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Tate: Accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856 © Photo / Foto Tate