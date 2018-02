Ex-Burgtheater-Regisseur Hartmann wehrt sich gegen Vorwürfe

Regisseur Matthias Hartmann hat sich gegen öffentliche Angriffe seiner ehemaligen Mitarbeiter am Burgtheater in Wien gewehrt. Hartmann sprach am Samstag von einem "gezielten Angriff" auf die Premiere des überregional beachteten David-Bowie-Musicals "Lazarus". Das von einem großen Medienecho begleitete Musical sollte unter Hartmanns Regie am Abend die deutsche Erstaufführung in Düsseldorf erleben.

Hartmann vermutet Kampagne gegen sich