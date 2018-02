"Heidi": Schweizer Nationalheldin als Musicalstar in Wien

Michael Schanze war als Moderator des Quizklassikers "1, 2 oder 3" ebenso ein Begleiter der typischen 80er-Jahre-Kindheit wie die TV-"Heidi". In Wien finden diese beiden Institutionen nun zusammen, wenn die Schweizer Nationalikone am 10. Oktober als Musical aus Schanzes Feder Uraufführung feiert. Präsentiert wurde das stargespickte Vorhaben am Montag stilgerecht in der Schweizer Botschaft.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Komponist Michael Schanze mit "Heidi"-Stars Kröger, Hakvoort, Haider