Jelinek-Premiere mit den Themen Mode und Altern in Linz

Die Österreichische Erstaufführung von "Das Licht im Kasten (Strasse? Stadt? Nicht mit mir!)" von Elfriede Jelinek am kommenden Samstag in den Kammerspielen in Linz teilt Regisseurin Katka Schroth in die zwei Themen Mode und Altern. Sie will Unterhaltung nicht ausschließen, aber vermitteln wie geradezu penetrant sich die Autorin mit Moralischem beschäftigt, skizzierte Schroth am Mittwoch.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Österreichische Erstaufführung von "Das Licht im Kasten"