"Alle reden übers Wetter": Nur nicht wieder in die Provinz

Eine Philosophin kurz vor der Promotion punktet beim Darts: "Alle reden übers Wetter".

Clara (gespielt von Anne Schäfer), fast 40 und in der intellektuellen Elite Berlins angekommen, hat alles im Griff. Sie hält Seminare an der Uni, pflegt eine Affäre mit einem Studenten, lebt in einer Erwachsenen-WG. Nach der Promotion zu Hegels Theorie der Freiheit und Konzeption von Mann und Frau ist ihre Anstellung praktisch beschlossen, ihre Doktormutter Margot steht voll hinter ihr.

Vielleicht wird Clara auch einmal so wie Margot, es wäre nicht das Schlechteste in "Alle reden übers Wetter", ...