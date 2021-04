Britische Schauspielerin Helen McCrory starb mit 52 Jahren

Die britische Schauspielerin Helen McCrory ist tot. Seine Frau sei nach einem "heroischen Kampf gegen den Krebs" friedlich zu Hause gestorben, schrieb ihr Ehemann, der Schauspieler Damian Lewis, am Freitag auf Twitter. "Sie starb, wie sie lebte. Furchtlos", so Lewis weiter. McCrory, die im Alter von 52 Jahren starb, war Zuschauern unter anderem aus den Harry-Potter-Filmen in der Rolle der Hexe Narzissa Malfoy sowie dem James Bond-Film "Skyfall" bekannt.

SN/AFP/JUSTIN TALLIS Helen McCrory bei einer Filmpremiere im Jahr 2015

In dem James Bond-Film "Skyfall" hatte sie die Rolle der Parlamentsabgeordneten Clair Dowar. In der britischen Serie "Peaky Blinders" verkörperte sie zudem die Rolle der Matriarchin Polly Gray. Das Londoner Old Vic Theatre, dem McCrory eng verbunden war, veröffentlichte ein Foto auf seinem Instagram-Account und schrieb: "Sie war brillant, lebhaft und sie hat uns zum Lachen gebracht. Eine leuchtende Präsenz auf der Bühne und dem Bildschirm." Neben vielen anderen Schauspielkollegen sprach auch der britische Komiker John Bishop Damian Lewis und der Familie von McCrory sein Mitgefühl aus. "Die Welt hat gerade etwas von ihrem Funkeln verloren", schrieb Bishop auf Twitter.