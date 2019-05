Cannes-Siegerin über die Arbeit mit Jessica Hausner: "Es war verwirrend"

Emily Beecham erzählt über die Arbeit mit Regisseurin Jessica Hausner an dem Film "Litte Joe".

Die britische Kino- und Fernsehschauspielerin Emily Beecham hat in Cannes die Silberne Palme als beste Darstellerin bekommen - für ihre Rolle einer Wissenschafterin in dem Science-Fiction-Horrorstreifen "Little Joe". Regie geführt hat die Österreicherin Jessica Hausner. "Sie muss sehr standhaft sein", ...