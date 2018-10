Dreharbeiten zu ORF/Netflix-Serie "Freud" starten im Jänner

Der Erfinder der Psychoanalyse auf Mörderjagd: Dieses Szenario offenbart sich in einer neuen Thrillerserie, die der ORF gemeinsam mit dem Streamingunternehmen Netflix entwickelt. Im Jänner sollen die Dreharbeiten zu "Freud" in Wien und Prag beginnen, die Regie übernimmt der Österreicher Marvin Kren ("4 Blocks"). In die Rolle des kriminalistisch veranlagten Sigmund Freud schlüpft Robert Finster.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Robert Finster soll Sigmund Freud spielen