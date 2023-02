Dritter "Magic Mike"-Film mit Channing Tatum: Beim Regentanz verdampft die Wirkung

Die Magie des Kinos ist ein Geheimnis. "Magic Mike: The Last Dance" kann es trotz Sex mit Channing Tatum und Salma Hayek nicht lösen.

Der Kapitalismus fordert seine Opfer: Der noch vor Kurzem erfolgreiche Striptänzer Mike (Channing Tatum) ist zu Beginn des Films "Magic Mike: The Last Dance" kein beliebter Bühnenkünstler mehr, sondern verschuldeter Mietkellner. Bei einem Charity-Event trifft er die schwerreiche, schwerst frustrierte Maxandra (Salma Hayek). Der erste Kontakt lässt hoffen: Wie sie bei ihm den dringend benötigten Whiskey bestellt, wie er sie dabei ansieht, wie sie seinen Blick auffängt, das allein hat mehr Sex als die vollständige "50 Shades of Grey"-Serie. Leider ...