Fatih Akins neuer Film "Rheingold": Zorn im Herzen, Gold im Mund

Fatih Akins "Rheingold" beruht auf der Lebensgeschichte des deutschen Gangsta-Rappers Xatar.

Das Gold der Rheintöchter macht dich unsterblich, "aber niemand weiß, wo es sich befindet", flüstert der Komponist und Dirigent Eghbal Hajabi (im Film gespielt von Kardo Razzazi) seinem Sohn Giwar zu in "Rheingold" (ab Donnerstag im Kino). Sie haben sich heimlich in die Bonner Oper geschlichen, das Orchester spielt die Wagner-Ouvertüre. Gerade erst ist die Familie in Bonn angekommen, aus dem kurdischen Widerstand vor dem Ajatollah nach Europa geflüchtet.

Einige Jahre später wird Eghbal hier als Dirigent wieder ...