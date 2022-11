Film über Nobelgastro-Inszenierung "The Menu": Bitter schmeckt es im Land der Gourmets

Schauerlich ist die Wahrheit hinter der Nobelgastro-Inszenierung in der kulinarischen Horrorsatire "The Menu".

1250 US-Dollar kostet ein Abend im Restaurant Hawthorne, das Chefkoch Slowik (Ralph Fiennes) auf einer kleinen Insel betreibt. Die Gerichte sind inspiriert von der Umgebung, dem Meeresrauschen, den Kräutern und Düften des Waldes. Es ist ein Rundumerlebnis für Foodies und Auskenner, die sich für auserwählt halten und die ihre Privilegien vor sich hertragen müssen. In Wahrheit ist das Menü in der Horrorsatire "The Menu" eine klaustrophobische Demaskierung, und nur Margot (Anya Taylor-Joy), die Zufallsbegleiterin eines Gastes (Nicholas Hoult), durchschaut den ...